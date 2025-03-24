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09:18, 24 марта 2025Бывший СССР

Стало известно о потере ВСУ элитных подразделений близ Красноармейска

ТАСС: ВСУ потеряли элитные подразделения близ Красноармейска
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли несколько элитных подразделений при контратаках в районе Красноармейска (украинское название города — Покровск). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«Залетают группы на западной бронетехнике. В итоге за последние недели уничтожены уже несколько их элитных подразделений вместе с техникой», — рассказал источник агенства.

Отмечается, что украинская армия не прекращает попыток совершать контратаки в районе поселка Шевченко и потеряла бронемашины MaxxPro, HMMWV и танки Leopard.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские военные продолжают успешное наступление на степногорском направлении в Запорожской области. По его словам, Вооруженные силы (ВС) России начали бои за село Лобковое.

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