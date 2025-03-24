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15:55, 24 марта 2025Силовые структуры

Суд продлил домашний арест блогеру Лерчек

Суд в Москве оставил блогершу Лерчек под домашним арестом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Суд в Москве оставил под домашним арестом блогера Валерию Чекалину, известную как Лерчек. Об этом в понедельник, 24 марта, в своем Telegram-канале сообщают Суды общей юрисдикции Москвы.

По данным издания, суд удовлетворил ходатайство следствия и оставил блогершу под арестом на время расследования уголовного дела о выводе из страны более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов.

По версии следствия, при продаже курсов Валерия и ее бывший муж Артем вместе с бизнес-партнером обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. При этом они предоставляли документы с недостоверными данными об основаниях, целях и назначении переводов.

Ранее суд продлил на два месяца домашний арест экс-супругу Чекалиной Артему.

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