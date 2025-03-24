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15:25, 24 марта 2025Силовые структуры

Суд продлил домашний арест бывшему мужу российской блогерши Лерчек

В Москве суд оставил экс-супруга блогерши Лерчек под домашним арестом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В Москве суд продлил на два месяца домашний арест Артему Чекалину — экс-супругу Валерии Чекалиной, известной в блогосфере как Лерчек. Об этом в понедельник, 24 марта, сообщает РЕН ТВ.

Чекалины обвиняются в незаконном выводе из страны более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов.

По версии следствия, при продаже курсов Валерия и ее бывший муж Артем вместе с бизнес-партнером обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. При этом они предоставляли документы с недостоверными данными об основаниях, целях и назначении переводов.

Валерия Чекалина тоже находится под домашним арестом. 18 марта она рассказала, что боится выходить из дома. Это, по ее словам, связано с электронным браслетом.

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