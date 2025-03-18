Блогерша Лерчек пожаловалась на страх выходить из дома из-за электронного браслета

Блогерша Лерчек боится выходить из дома из-за электронного браслета

Находящаяся под домашним арестом блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек, пожаловалась на страх выходить из дома из-за электронного браслета. Об этом рассказал ее адвокат, передает РЕН ТВ.

«Адвокат заявил, что Чекалина боится выходить на улицу из-за браслета, ей часто не хватает воздуха, она фактически воспитывает троих детей одна», — говорится в материале.

Защита Лерчек заявила, что подсудимая не может посещать врачей. Также юристы просили суд разрешить ей заниматься предпринимательской деятельностью, чтобы содержать детей.

Ранее Мосгорсуд признал законной меру пресечения в виде домашнего ареста, избранную Валерии Чекалиной, которую обвиняют в выводе из России 250 миллионов рублей.

По версии следствия, при продаже курсов Валерия и ее бывший муж Артем вместе с бизнес-партнером обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. При этом они предоставляли документы с недостоверными данными об основаниях, целях и назначении переводов.

Блогер и ее бывший супруг находятся под домашним арестом с 4 октября 2024 года.

