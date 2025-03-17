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11:47, 17 марта 2025Силовые структуры

Обвиняемую в выводе из России 250 миллионов рублей Лерчек оставили под домашним арестом

Мосгорсуд оставил под домашним арестом блогера Лерчек и ее экс-мужа Артема
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Мосгорсуд признал законной избранную блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, меру пресечения в виде домашнего ареста, которую обвиняют в выводе из России 250 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Тем самым была отклонена апелляционная жалоба подсудимой на постановление суда. Лерчек останется под домашним арестом до 26 марта.

Мосгорсуд также рассмотрел аналогичную жалобу от ее бывшего супруга Артема Чекалина и третьего фигуранта уголовного дела Романа Вишняка и оставил в силе меру пресечения.

По версии следствия, при продаже курсов Валерия и ее бывший муж Артем вместе с бизнес-партнером обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. При этом они предоставляли документы с недостоверными данными об основаниях, целях и назначении переводов.

Блогер и ее бывший супруг находятся под домашним арестом с 4 октября 2024 года.

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