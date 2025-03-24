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10:01, 24 марта 2025Силовые структуры

Суд рассмотрит прошение актера Ефремова об УДО

Суд рассматривает прошение актера Михаила Ефремова об УДО
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

В Алексеевский суд в Белгородской области поступило ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за ДТП. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Заседание назначено на 10:00 в понедельник, 24 марта.

О скором освобождении актера из СИЗО сообщалось ранее, 20 февраля. Однако тогда информация не подтвердилась.

Актер был приговорен к 7,5 года лишения свободы за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, водителя которой спасти не удалось.

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