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20:06, 24 марта 2025Силовые структуры

Внесенные в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга смогут получать соцвыплаты

Террористы и экстремисты из списка Росфинмониторинга смогут получать соцвыплаты
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Граждане, внесенные в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, смогут воспользоваться правом на получение соцвыплат. Соответствующий законопроект, разработанный ведомством, получил одобрение ФСБ, МИД, Минтруда, МВД и Генпрокуратуры. Об этом сообщает ТАСС.

Положенные гражданам пенсии, стипендии и другие виды социальных выплат, могут быть получены только с разрешения Росфинмониторинга. Соответствующие поправки будут внесены в федеральный закон «О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

У правоохранительных органов имеются данные, что иногда соцвыплаты направляются гражданами на финансирование террористической деятельности. Для этого они снимают средства со своих банковских счетов. Росфинмониторинг предлагает ввести механизм, при котором граждане из ведомственного перечня будут совершать эти операции через определенные банковские счета. Для этого им нужно обратиться в Росфинмониторинг с заявлением.

19 марта сообщалось, что Росфинмониторинг внес супругов Невзоровых (Александр Невзоров признан Минюстом России иноагентом; супруги Невзоровы признаны экстремистским объединением, их деятельность запрещена в России) в список террористических и экстремистких объединений.

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