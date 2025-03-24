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22:44, 24 марта 2025Мир

Трамп дал совет Харрис

Трамп посоветовал Харрис давать интервью для победы на выборах в Калифорнии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leah Millis / Pool / Reuters

Бывшему вице-президенту США Камале Харрис следует начать давать интервью, чтобы успешно баллотироваться на пост губернатора Калифорнии. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп в интервью Outkick.

«Не хочу давать кому-либо советы в плане политики, но одна вещь, которую она должна начать делать, — она должна начать давать интервью», — сказал Трамп.

Он отметил, что экс-президент Джо Байден нечасто давал интервью, но ему «сошло это с рук» благодаря пандемии коронавируса.

В ноябре 2024 года издание Politico сообщило, что Харрис рассматривает варианты продолжения политической карьеры после поражения на президентских выборах. По его данным, она может баллотироваться на должность губернатора Калифорнии, а также принять участие в следующих выборах главы государства.

Ранее избиратели-демократы назвали Харрис своим предпочтительным кандидатом на президентских выборах в 2028 году.

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