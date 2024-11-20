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18:29, 20 ноября 2024Мир

Избиратели-демократы назвали Харрис своим кандидатом на следующих выборах

Echelon Insights: избиратели назвали Харрис кандидатом на выборах 2028 года
Семен Александров (редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Избиратели-демократы назвали Камалу Харрис своим предпочтительным кандидатом на следующих президентских выборах в 2028 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Echelon Insights, сообщает Newsweek.

Из 393 опрошенных, заявивших, что поддерживают демократов, 41 процент заявил, что если бы праймериз Демократической партии 2028 года проходили сегодня, то они бы поддержали Харрис. Она значительно опередила занимающего второе место губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, имя которого назвали восемь процентов избирателей-демократов.

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро занял в опросе третье место с семью процентами, за ним следуют министр транспорта Пит Буттиджич и губернатор Миннесоты Тим Уолц, который был кандидатом на пост вице-президента США от Демократической партии на выборах 2024 года.

Ранее газета The New York Times отметила, что кампания Харрис, потратившей рекордные 1,5 миллиарда долларов за 15 недель предвыборной гонки, привела к худшим для Демократической партии результатам за последние 20 лет.

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