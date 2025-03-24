Треш-стример разбил бутылку о голову россиянки

В Туле полиция проверит треш-блогера, разбившего бутылку о голову девушки

В Туле треш-блогер разбил бутылку о голову девушки. Об этом сообщает «Газета.Ru»

Во время стрима мужчина разбил бутылку о голову участницы эфира. Девушка упала, а остальные участники были ошарашены произошедшим. Полиция намерена проверить инцидент.

Отмечается, что стример ведет Telegram-канал и публикует там видео с обнаженными девушками, нарушениями правил дорожного движения и сценами насилия.

Ранее стало известно, что в отношении инфобизнесмена и блогера Арсена Маркаряна началась доследственная проверка по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».