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12:42, 24 марта 2025Интернет и СМИ

У компании журналистки-иноагента нашли миллионные убытки

RT: Компания Латыниной LatyninaOrg завершила 2023 год с убытком 1,3 млн рублей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Андрей Махонин / Коммерсантъ

У эстонской компании известной российской журналистки Юлии Латыниной (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) нашли убытки. Об этом рассказал телеканал RT, изучив финансовые отчеты фирмы.

Отмечается, что в 2023 году компания LatyninaOrg, занимающаяся ведением соцсетей журналистки, получила 176,8 тысячи евро (около 18 миллионов рублей по нынешнему курсу). Однако после вычета всех расходов предприятие завершило финансовый год с убытком в размере 14,4 тысячи евро (около 1,3 миллиона рублей).

Также, согласно другому документу, доход второй компании Латыниной LatyninaTv тоже сократился. Так, в 2023 году она заработала 15,9 тысячи евро (около 1,4 миллиона рублей), а в 2022 — 23,9 тысячи (около 2,1 миллиона рублей).

В декабре 2024 года Латынину оштрафовали за нарушение закона об иностранных агентах. Сообщалось, что она не сопроводила свою публикацию в интернете маркировкой, предупреждающей о ее статусе иноагента.

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