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17:12, 25 декабря 2024Интернет и СМИ

Журналистку Латынину оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд Москвы оштрафовал журналистку Латынину за нарушение закона об иноагентах
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Андрей Махонин / Коммерсантъ

Таганский суд Москвы оштрафовал журналистку Юлию Латынину (внесена Минюстом в реестр иноагентов) за нарушение закона об иностранных агентах. Об этом сообщает издание Daily Storm со ссылкой на Роскомнадзор.

Отмечается, что Роскомнадзор составил на журналистку два протокола об административных правонарушениях. Латынину обвинили в том, что она не сопроводила публикации в интернете предупреждающей о статусе иноагента маркировкой.

Московский суд выписал Латытиной штраф в размере 90 тысяч рублей.

В сентябре журналистку оштрафовали на 40 тысяч рублей за нарушение той же статьи Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Решение вынес Таганский суд Москвы.

Минюст включил Латынину в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. Ведомство назвало причиной, по которой ее внесли перечень иноагентов, «осуществление политической деятельности». В сведениях об иностранных источников финансирования значилась Украина.

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