Украинский беспилотник ударил по церкви в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об ударе украинского БПЛА по церкви

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по церкви в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В Белгородском районе в селе Ясные Зори вражеский беспилотник нанес удар по зданию храма Благовещения Пресвятой Богородицы — поврежден купол», — написал чиновник. Он добавил, что в этом населенном пункте повреждения также получил один из корпусов сельхозпредприятия.

В еще одном селе — Черемошное — обстрел повредил частное домовладение и перебил линию электропередачи. В городе Шебекино, добавил Гладков, взорвался FPV-дрон. Повреждения нанесены многоквартирному дому, социальному объекту и легковым автомобилям.

В ночь на понедельник, 24 марта, Украина выпустила 28 беспилотников — их сбили над четырьмя регионами России и Азовским морем. Под удар в том числе попали Ростовская и Брянская области, а также Крым и Краснодарский край.