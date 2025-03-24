РИА Новости: В доме экс-судьи Хахалевой на Кубани открыли рехаб

В краснодарском доме «золотой судьи» Елены Хахалевой открыли клинику лечения зависимости «Гармония». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

В этом доме с джакузи и садом прежде жила экс-судья Краснодарского краевого суда с детьми. В рехабе заявили, что им неизвестно ничего о бывших владельцах. У здания и земли давно уже другие хозяева, с которыми заключен договор об аренде, поэтому они не знают о Хахалевой.

10 марта сообщалось, что Азербайджан отказался экстрадировать в Россию «золотую судью», обвиняемую в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге.

В России Хахалеву заочно арестовали и объявили в розыск в 2022 году. Как сообщало следствие, она на протяжении трех с половиной лет получала зарплату за те дни, когда не работала. С 2016 по 2019 год «золотая судья» отсутствовала на рабочем месте 128 рабочих дней. За 2017 год Хахалева не рассмотрела ни одного дела, а за следующий год рассмотрела всего пять. При этом она вносила в табель ложные сведения. Ущерб от действий бывшей судьи оценили в 1,2 миллиона рублей.