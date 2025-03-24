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22:43, 24 марта 2025Бывший СССР

В Раде назвали наиболее вероятного победителя президентских выборов

Дубинский: Шансы выиграть президентские выборы на Украине есть у Шмыгаля
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Денис Шмыгаль

Денис Шмыгаль. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Шансы выиграть президентские выборы на Украине есть у премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Такое мнение высказал находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, в настоящее время идет «кастинг» на роль человека, «который 90 дней будет рулить страной до выборов». В то же время нардеп допустил, что США и Россия могут договориться и о чисто техническом правительстве, которое проведет страну до выборов.

При этом, отметил Дубинский, «и в первом, и во втором случае места для [президента Украины Владимира] Зеленского не предусмотрено».

Ранее Александр Дубинский оценил шанс проведения честных выборов на Украине. По его мнению,« никаких реальных выборов на Украине не будет».

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