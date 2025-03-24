В Раде объяснили пользу отключений отопления японским воспитанием

Депутат Рады Нагорняк объяснил пользу отключений отопления воспитанием в Японии

Украине нужно перенимать опыт японского закаливания детей в детских садах на фоне отключений отопления. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Сергей Нагорняк в эфире «Новости.LIVE» на YouTube.

«В Японии в детских садах, помимо того что вообще отсутствует отопление, еще и раскрывают настежь окна и двери, чтобы закалять детей. И их дети не болеют», — высказался политик.

Нагорняк прокомментировал возможные отключения отопления на территории Украины и попытался объяснить их пользу для населения. По его мнению, украинцам необходимо учитывать опыт японского воспитания и не бояться отключений в образовательных учреждениях при положительной температуре.

Ранее в Кривом Роге люди вышли на митинг из-за отсутствия отопления. Митингующие назвали ситуацию в городе примером возможного коллапса в стране.