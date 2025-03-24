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20:24, 24 марта 2025Бывший СССР

В Раде объяснили пользу отключений отопления японским воспитанием

Депутат Рады Нагорняк объяснил пользу отключений отопления воспитанием в Японии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Сергей Нагорняк

Сергей Нагорняк. Кадр: Новини. LIVE / YouTube

Украине нужно перенимать опыт японского закаливания детей в детских садах на фоне отключений отопления. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Сергей Нагорняк в эфире «Новости.LIVE» на YouTube.

«В Японии в детских садах, помимо того что вообще отсутствует отопление, еще и раскрывают настежь окна и двери, чтобы закалять детей. И их дети не болеют», — высказался политик.

Нагорняк прокомментировал возможные отключения отопления на территории Украины и попытался объяснить их пользу для населения. По его мнению, украинцам необходимо учитывать опыт японского воспитания и не бояться отключений в образовательных учреждениях при положительной температуре.

Ранее в Кривом Роге люди вышли на митинг из-за отсутствия отопления. Митингующие назвали ситуацию в городе примером возможного коллапса в стране.

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