В городе Украины люди вышли на митинг из-за отсутствия отопления

В Кривом Роге люди вышли на митинг из-за отсутствия отопления

В Кривом Роге люди вышли на митинг из-за отсутствия отопления. Об этом пишет издание «Страна» в своем Telegram-канале со ссылкой на местные паблики.

По их информации, без тепла остаются около 600 домов. Люди перекрыли дорогу. Они требуют встречу с директором местной электростанции.

Издание пишет о грозящем отопительном коллапсе в городах Украины. Происходящее в Кривом Роге называют примером этого.

Ранее народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от условий переговоров главы США Дональда Трампа и его спецпосланника по Украине Кита Келлога приведет к катастрофе для Киева. «Отказ — передача решения вопроса Европе, что приведет к катастрофе в самый короткий период, а также еще одной попытке переезда правительства во Львов», — сообщил парламентарий.