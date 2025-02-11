Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:36, 11 февраля 2025Бывший СССР

В городе Украины люди вышли на митинг из-за отсутствия отопления

В Кривом Роге люди вышли на митинг из-за отсутствия отопления
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

В Кривом Роге люди вышли на митинг из-за отсутствия отопления. Об этом пишет издание «Страна» в своем Telegram-канале со ссылкой на местные паблики.

По их информации, без тепла остаются около 600 домов. Люди перекрыли дорогу. Они требуют встречу с директором местной электростанции.

Издание пишет о грозящем отопительном коллапсе в городах Украины. Происходящее в Кривом Роге называют примером этого.

Ранее народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от условий переговоров главы США Дональда Трампа и его спецпосланника по Украине Кита Келлога приведет к катастрофе для Киева. «Отказ — передача решения вопроса Европе, что приведет к катастрофе в самый короткий период, а также еще одной попытке переезда правительства во Львов», — сообщил парламентарий.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Предполагаемый самолет спецпредставителя Трампа заметили в Москве

      На Украине остановилась модернизация девяти КПП без средств USAID

      В Баку со здания Русского дома начали убирать надписи на русском языке

      Россиян предупредили о возможных проблемах в работе операторов связи

      Макрон не пожал руку Моди и попал на видео

      В Раде назвали главные причины безвозвратного бегства украинцев из страны

      В российском регионе возбудили дело против женщины за оскорбление чувств верующих

      Канада пообещала твердый ответ на пошлины Трампа

      В городе Украины люди вышли на митинг из-за отсутствия отопления

      В российском регионе двое детей насмерть отравились во время купания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше