В Раде отказ Зеленского от условий Трампа назвали «катастрофой для Киева»

Дубинский: Отказ Зеленского от условий Трампа и Келлога приведет к катастрофе

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от условий главы США Дональда Трампа и его спецпосланника по Украине Кита Келлога приведет к катастрофе для Киева. Об этом заявил народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Отказ — передача решения вопроса Европе, что приведет к катастрофе в самый короткий период, а также еще одной попытке переезда правительства во Львов», — заявили нардеп. Согласие на условия, пишет Дубинский, откроет двери для приезда Келлога непосредственно в Киев с перечнем условий.

Он также отметил, что на них нужно будет пойти. Перемирие, по словам Дубинского, не устроит ни Россию, ни Вашингтон.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что представители Украины и США работают над организацией его встречи с Дональдом Трампом. «Наши команды работают над нашим диалогом, нашими встречами между мной и президентом Трампом... Вопрос, когда это будет, возможности обеих сторон», — рассказал он.