Зеленский рассказал о работе над организацией его встречи с Трампом

Зеленский сообщил, что США и Киев работают над организацией встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что представители Вашингтона и Киева работают над организацией его встречи с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Он заявил об этом на видео, опубликованном в Telegram-канале агентства УНИАН.

«Наши команды работают над нашим диалогом, нашими встречами между мной и президентом Трампом... Вопрос, когда это будет, возможности обеих сторон», — отметил глава Украины.

Ранее Зеленский рассказал, что представители администрации Трампа приедут в Киев перед началом Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. Он заявил о скором визите «серьезных людей» из команды Трампа в течение недели и предстоящих контактах с Белым домом непосредственно в ходе Мюнхенской конференции.

До этого президент Украины объяснил, почему американский лидер до сих пор не встретился с ним. По его словам, глава Белого дома с момента инаугурации 20 января был сосредоточен на внутренних проблемах США.