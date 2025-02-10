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22:31, 10 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о работе над организацией его встречи с Трампом

Зеленский сообщил, что США и Киев работают над организацией встречи с Трампом
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / File Photo / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что представители Вашингтона и Киева работают над организацией его встречи с главой Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Он заявил об этом на видео, опубликованном в Telegram-канале агентства УНИАН.

«Наши команды работают над нашим диалогом, нашими встречами между мной и президентом Трампом... Вопрос, когда это будет, возможности обеих сторон», — отметил глава Украины.

Ранее Зеленский рассказал, что представители администрации Трампа приедут в Киев перед началом Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. Он заявил о скором визите «серьезных людей» из команды Трампа в течение недели и предстоящих контактах с Белым домом непосредственно в ходе Мюнхенской конференции.

До этого президент Украины объяснил, почему американский лидер до сих пор не встретился с ним. По его словам, глава Белого дома с момента инаугурации 20 января был сосредоточен на внутренних проблемах США.

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