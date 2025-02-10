Зеленский рассказал о визите команды Трампа в течение недели

Зеленский: Команда Трампа приедет в Киев перед Мюнхенской конференцией

Представители администрации президента США Дональда Трампа приедут в Киев перед началом Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНИАН в своем Telegram-канале.

«Безусловно, могут быть разные мнения, но общее видение главных вещей — как дать гарантии безопасности Украине», — добавил политик.

Зеленский рассказал о скором визите «серьезных людей» из команды Трампа в течение недели и предстоящих контактах с Белым домом непосредственно в ходе Мюнхенской конференции. Он заявил о необходимости сосредоточиться на практической работе властей Украины и американского руководства. По словам политика, также ведется работа по организации прямого разговора Зеленского и Трампа.

Ранее украинское издание NV.ua назвало сроки визита спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога в страну. Как утверждается, Келлог поедет на переговоры в Европу, а затем должен принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности.