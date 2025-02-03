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20:47, 3 февраля 2025Бывший СССР

На Украине назвали сроки визита спецпредставителя Трампа в страну

NV.ua: Спецпредставитель США Келлог приедет на Украину в середине февраля
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
Кит Келлог

Кит Келлог. Фото: Carlos Barria / Reuters

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог приедет в страну в середине февраля. Сроки визита назвало украинское издание NV.ua со ссылкой на украинские и американские источники.

«После визита Келлог поедет на переговоры в Европу, а затем должен принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности», — рассказал собеседник издания.

Издание заявило предстоящей встрече Келлога с президентом Украины Владимиром Зеленским после 11 февраля. Как утверждается, спецпредставитель Трампа должен был приехать на Украину в начале января, но отложил свою поездку из-за необходимости согласовать предложения для переговоров. Также издание сообщило о планах Трампа и вице-президента США Джей Ди Вэнса принять участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский высказался о намерении Трампа заставить Зеленского провести выборы. По его мнению, президент США не хочет, чтобы Зеленский принимал участие в обсуждении урегулирования конфликта на Украине.

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