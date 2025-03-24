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08:37, 24 марта 2025Россия

В России назвали планы британского премьера по Украине проявлением агрессивной сущности

Депутат Ивлев назвал план Стармера по Украине проявлением агрессивной сущности
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Rick Gold / Globallookpress.com

Депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости назвал планы премьер-министра Великобритании по Украине проявлением агрессивной британской сущности.

Он прокомментировал призыв политика готовить план сдерживания России. «Хоть тушкой, хоть чучелом Стармер пытается влезть в мировую политику, боясь остаться у разбитого корыта, однако агрессивная британская сущность вместо мирных инициатив постоянно приводит его к синтезу аналога новой Антанты и нового Тройственного союза в Европе», — подчеркнул парламентарий.

Ивлев отметил, что направленная против России коалиция прикрывается миротворческой миссией. По его словам, иностранный контингент на Украине не будет отличаться от нынешних инструкторов и наемников из западных стран, которые ВС РФ считают законной целью.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Стармер и французский президент Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию коалиции, чтобы разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. У желающих вступить в коалицию стран спрашивают, какие гарантии они готовы предоставить.

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