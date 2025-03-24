Депутат Ивлев назвал план Стармера по Украине проявлением агрессивной сущности

Депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости назвал планы премьер-министра Великобритании по Украине проявлением агрессивной британской сущности.

Он прокомментировал призыв политика готовить план сдерживания России. «Хоть тушкой, хоть чучелом Стармер пытается влезть в мировую политику, боясь остаться у разбитого корыта, однако агрессивная британская сущность вместо мирных инициатив постоянно приводит его к синтезу аналога новой Антанты и нового Тройственного союза в Европе», — подчеркнул парламентарий.

Ивлев отметил, что направленная против России коалиция прикрывается миротворческой миссией. По его словам, иностранный контингент на Украине не будет отличаться от нынешних инструкторов и наемников из западных стран, которые ВС РФ считают законной целью.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Стармер и французский президент Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию коалиции, чтобы разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. У желающих вступить в коалицию стран спрашивают, какие гарантии они готовы предоставить.