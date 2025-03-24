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18:29, 24 марта 2025Путешествия

В самолете с россиянами на борту произошла разгерметизация

Летевший в Южно-Курильск самолет резко сменил курс из-за разгерметизации
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший в Южно-Курильск самолет российской авиакомпании «Аврора» резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Нештатная ситуация произошла со следовавшим из Южно-Сахалинска пассажирским воздушным судном в понедельник, 24 марта. Во время полета экипаж доложил о разгерметизации на борту.

В результате пилоты приняли решение следовать на аэродром вылета. Аварийную ситуацию они не объявляли. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Ранее направлявшегося за границу самолета российской авиакомпании «Азимут» возникли проблемы с шасси. Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Минвод в Стамбул пассажирского лайнера 13 марта.

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