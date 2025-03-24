В сети появились фото интимного момента Жизель Бюндхен с возлюбленным на роскошной яхте

Журналисты опубликовали в сети фото интимного момента бразильской супермодели Жизель Бюндхен с возлюбленным, инструктором по джиу-джитсу Хоакимом Валенте, на роскошной яхте. Соответствующие кадры появились на сайте Page Six.

На размещенных фото запечатлены 44-летняя манекенщица и ее 35-летний избранник. Так, Бюндхен попала в объектив камеры в черном платье с разрезом до бедра, а Валенте — в шортах.

Папарацци сфотографировали возлюбленных во время прогулки на яхте, стоимость которой, по данным портала, составляет 1,2 миллиона долларов (около 100 миллионов рублей). Отмечается, что знаменитости целовались и обнимали друг друга, не обращая внимания на фотографов.

Ранее сообщалось, что Жизель Бюндхен в купальнике попала в объективы папарацци спустя месяц после родов.