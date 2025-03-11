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07:17, 11 марта 2025Ценности

Жизель Бюндхен в купальнике попала в объективы папарацци спустя месяц после родов

Папарацци сняли модель Жизель Бюндхен в купальнике спустя месяц после родов
Екатерина Ештокина

Фото: Leandro Chemalle / Globallookpress.com

Бразильская супермодеь Жизель Бюндхен в откровенном наряде попала в объективы папарацци спустя месяц после родов. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Уличные фотографы сняли 44-летнюю знаменитость в слитном леопардовом купальнике с глубоким декольте и открытой спиной. Поверх плавательного костюма она повязала черную атласную юбку на запах. При этом манекенщица собрала волосы в небрежный пучок и надела солнцезащитные очки.

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6 февраля 44-летняя Жизель Бюндхен родила третьего ребенка. В разговоре с журналистами анонимный источник не назвал пол, место и дату рождения наследника модели.

Также в феврале бывший муж Бюндхен отреагировал на рождение ребенка от ее нового возлюбленного.

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