Жизель Бюндхен в купальнике попала в объективы папарацци спустя месяц после родов

Папарацци сняли модель Жизель Бюндхен в купальнике спустя месяц после родов

Бразильская супермодеь Жизель Бюндхен в откровенном наряде попала в объективы папарацци спустя месяц после родов. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Уличные фотографы сняли 44-летнюю знаменитость в слитном леопардовом купальнике с глубоким декольте и открытой спиной. Поверх плавательного костюма она повязала черную атласную юбку на запах. При этом манекенщица собрала волосы в небрежный пучок и надела солнцезащитные очки.

6 февраля 44-летняя Жизель Бюндхен родила третьего ребенка. В разговоре с журналистами анонимный источник не назвал пол, место и дату рождения наследника модели.

Также в феврале бывший муж Бюндхен отреагировал на рождение ребенка от ее нового возлюбленного.