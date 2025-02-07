Бывший муж Жизель Бюндхен отреагировал на рождение ребенка от ее нового возлюбленного

Футболист Том Брэди поздравил модель Жизель Бюндхен с рождением ребенка

Профессиональный игрок в американский футбол Том Брэди отреагировал на рождение ребенка бразильской супермодели Жизель Бюндхен от нового возлюбленного. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на инсайдеров.

Собеседник издания рассказал, что бывший муж манекенщицы рад за нее и желает ей только самого лучшего. В то же время другой источник заявил, что Брэди связывался с Бюндхен, чтобы поздравить ее.

О беременности Бюндхен стало известно в октябре прошлого года. Супермодель находится в романтических отношениях с 37-летним инструктором по джиу-джитсу Хоакимом Валенте с июня 2023 года. Тогда Брэди заявил, что знал об их романе, но не мог себе представить, что у них может быть ребенок.