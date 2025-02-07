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18:52, 7 февраля 2025Ценности

Бывший муж Жизель Бюндхен отреагировал на рождение ребенка от ее нового возлюбленного

Футболист Том Брэди поздравил модель Жизель Бюндхен с рождением ребенка
Мария Винар
Том Брэди

Том Брэди. Фото: Bill Streicher / Imagn Images / Reuters

Профессиональный игрок в американский футбол Том Брэди отреагировал на рождение ребенка бразильской супермодели Жизель Бюндхен от нового возлюбленного. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на инсайдеров.

Собеседник издания рассказал, что бывший муж манекенщицы рад за нее и желает ей только самого лучшего. В то же время другой источник заявил, что Брэди связывался с Бюндхен, чтобы поздравить ее.

О беременности Бюндхен стало известно в октябре прошлого года. Супермодель находится в романтических отношениях с 37-летним инструктором по джиу-джитсу Хоакимом Валенте с июня 2023 года. Тогда Брэди заявил, что знал об их романе, но не мог себе представить, что у них может быть ребенок.

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