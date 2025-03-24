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09:50, 24 марта 2025Ценности

Ведущая с самыми идеальными ягодицами в мире показала лицо без макияжа после сна

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Майя Джама

Майя Джама. Кадр: @mayajama

Британская телеведущая Майя Джама показала лицо без макияжа после сна. Соответствующая публикация появилась в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,2 миллиона подписчиков.

30-летняя знаменитость с самыми идеальными ягодицами в мире запечатлела себя на диване в шапочке, под которую были убраны волосы. При этом она продемонстрировала естественную внешность без декоративной косметики.

Звезда рассказала, что ей не удается выполнять необходимые приготовления ко сну и отдыхать в спальне, поэтому она засыпает в гостиной, глядя телевизор. «Я засыпаю на этом чертовом диване каждую ночь и встаю с искривленной шеей. Даже не досмотрела свое шоу», — заявила автор поста.

В январе Майя Джама пришла на съемки шоу «Остров любви» в прозрачном платье.

Вот это да!
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