Власти Петербурга потребовали снести часть действующего завода

Власти Санкт-Петербурга через суд потребовали снести часть действующего завода

Власти Санкт-Петербурга потребовали снести часть действующего завода, который производит двери и окна. С соответствующим иском в суд обратился комитет по контролю за имуществом города (ККИ), следует из данных электронной картотеки дел Арбитражного суда в регионе.

Речь идет об ООО «Завод столярных строительных конструкций «Содружество». Комитет захотел, чтобы предприятие снесло четыре самовольные постройки на улице 3-й Конной Лахты. Среди них — цех по производству дверей площадью 2000 квадратных метров, котельная площадью 235 квадратных метров, трансформаторная подстанция и подкрановые пути.

Власти также потребовали привести в исходное состояние деревообрабатывающий цех на 5300 квадратов — к нему добавили незаконные пристройки площадью 300 квадратов. Если предприятие не выполнит требования через 30 дней после решения суда, ККИ попросил взыскать с завода по 10 тысяч рублей за каждый день просрочки.

В январе в Петербурге начали сносить знаменитые торговые киоски с территории возле храма Спаса на Крови на набережной канала Грибоедова. В ККИ заявили, что лавки с сувенирами для туристов были установлены незаконно.