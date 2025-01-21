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17:20, 21 января 2025Экономика

В Петербурге снесут знаменитые лавки с сувенирами для туристов

В Санкт-Петербурге начали снос киосков на набережной у Спаса на Крови
Мария Черкасова

Фото: Александр Чиженок / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге решили снести торговые киоски с территории возле храма Спаса на Крови на набережной канала Грибоедова. Об этом сообщило управление информации правительства Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

В Комитете по контролю за имуществом города (ККИ) сообщили, что киоски были установлены незаконно. Там добавили, что в отношении территории у храма, где расположены киоски, ранее был заключен договор аренды между городом и юридическим лицом для размещения культурно-выставочного центра «Вернисаж». Подразумевалось, что использование зоны у храма не будет связано с предпринимательской деятельностью. Договор при этом расторгли из-за неоднократных нарушений со стороны арендатора. Тот, в свою очередь, обжаловал расторжение в суде, но иск был отклонен в арбитраже.

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«КП-Петербург» сообщила, что на территории возле храма находится более 40 закрытых торговых точек. В сувенирных лавках можно было купить товары для туристов: футболки с цитатами из песен Сергея Шнурова, бронзовых чижиков-пыжиков и гуся-обнимуся.

Ранее жители Санкт-Петербурга пожаловались на гололед и плохую работу властей по уборке снега. Катки вместо дорог появились в центре города, на Петроградской стороне, а также у станций Красное Село, Колпино, на проспекте Просвещения и у Финляндского вокзала.

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