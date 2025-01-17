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17:25, 17 января 2025Экономика

Петербуржцы пожаловались на катки вместо дорог

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на плохую уборку улиц
Мария Черкасова

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

Жители Санкт-Петербурга пожаловались на гололед и плохую работу властей по уборке снега. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Из-за температурных перепадов неубранный снег сначала растаял, а после превратился в каток. Особенно тяжело приходится в центре города, на Петроградской стороне, а также у станций Красное Село, Колпино, на проспекте Просвещения и у Финляндского вокзала.

Ранее петербуржцам сообщили, что следить этой зимой за уборкой снега будет в том числе искусственный интеллект. Восемь мобильных комплексов с нейросетевой видеоаналитикой распознает граффити, кондиционеры на фасадах, ямы, а теперь и сугробы, наледи на фасадах и неубранный снег.

Глава округа Северный Юрий Куликов Власти в Санкт-Петербурге решил продемонстрировать горожанам возможности коммунальных служб и вышел на уборку снега с огнеметом.

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