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17:48, 24 марта 2025Экономика

Власти высказались о минимальной доле российского вина в ресторанах

ТАСС: Минсельхоз поддержал установление минимальной доли вина РФ в ресторанах
Дмитрий Воронин

Фото: Unsplash

Минсельхоз России в целом поддерживает предложение об установлении 20-процентной минимальной доли российских вин для предприятий общественного питания и розничной торговли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

«С учетом наблюдающейся динамики в этом году потенциал для увеличения производства российского вина очевиден», — приводит агентство высказывания представителей властей.

Ранее РБК написало, что предложение ввести обязательную долю для российской продукции в винных картах и на полках супермаркетов вызвало опасение, что отечественного вина может не хватить. Его доля в ассортименте ведущих федеральных сетей в среднем, по данным того же издания, составляет сейчас 25 процентов.

Проект о квоте на российское вино в ресторанах и магазинах на уровне 20 процентов в октябре прошлого года опубликовал Минпромторг РФ. Комментируя инициативу, в ведомстве указывали, что в дальнейшем цифра может вырасти, так как отечественное виноделие вышло на новый уровень.

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