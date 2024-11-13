Минимальную долю российского вина в магазинах решили увеличить

Чекушов : норматив по доле российского вина в магазинах и ресторанах будет расти

Норматив по доле российского вина на полках магазинов и в меню ресторанах решили увеличить. Об этом на пленарной сессии в рамках форума «Всемирный день качества в России» заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушов, его цитирует «Интерфакс».

Ведомство уже предложило установить минимальную долю российского вина в 20 процентов. Однако в дальнейшем эта цифра может вырасти, так как отечественное виноделие вышло на уровень, когда «можно стремиться не только и не столько к абсолютным цифрам в виде объемов реализованной продукции, но и к доле на полках».

«Это только старт, первый шаг, потому что продажи российского вина показывают и так хорошую динамику. Мы видим, кратным образом ежегодно они растут. Сейчас пока еще порядка 95 процентов российского вина продается в рознице, чуть менее 5 процентов — в предприятиях общественного питания. Наша задача — увеличивать долю российского вина внутри общего объема продаж как в рознице, так и в общественном питании», — пояснил Чекушов.

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что сейчас доля отечественных вин на российском рынке составляет лишь 12 процентов. Ее увеличению могло бы поспособствовать дальнейшее повышение ввозных пошлин на алкогольную продукцию из недружественных стран (сейчас они составляют 25 процентов от таможенной стоимости, но не менее двух долларов за литр).

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и основной владелец «Абрау-Дюрсо» Борис Титов предложил снять все ограничения для российского вина и не включать его в алкогольную категорию. По его словам, отечественные напитки крепостью ниже 15 процентов можно продавать круглые сутки.