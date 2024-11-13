Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:43, 13 ноября 2024Экономика

Минимальную долю российского вина в магазинах решили увеличить

Чекушов : норматив по доле российского вина в магазинах и ресторанах будет расти
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

Норматив по доле российского вина на полках магазинов и в меню ресторанах решили увеличить. Об этом на пленарной сессии в рамках форума «Всемирный день качества в России» заявил замглавы Минпромторга Роман Чекушов, его цитирует «Интерфакс».

Ведомство уже предложило установить минимальную долю российского вина в 20 процентов. Однако в дальнейшем эта цифра может вырасти, так как отечественное виноделие вышло на уровень, когда «можно стремиться не только и не столько к абсолютным цифрам в виде объемов реализованной продукции, но и к доле на полках».

«Это только старт, первый шаг, потому что продажи российского вина показывают и так хорошую динамику. Мы видим, кратным образом ежегодно они растут. Сейчас пока еще порядка 95 процентов российского вина продается в рознице, чуть менее 5 процентов — в предприятиях общественного питания. Наша задача — увеличивать долю российского вина внутри общего объема продаж как в рознице, так и в общественном питании», — пояснил Чекушов.

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявил, что сейчас доля отечественных вин на российском рынке составляет лишь 12 процентов. Ее увеличению могло бы поспособствовать дальнейшее повышение ввозных пошлин на алкогольную продукцию из недружественных стран (сейчас они составляют 25 процентов от таможенной стоимости, но не менее двух долларов за литр).

Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и основной владелец «Абрау-Дюрсо» Борис Титов предложил снять все ограничения для российского вина и не включать его в алкогольную категорию. По его словам, отечественные напитки крепостью ниже 15 процентов можно продавать круглые сутки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны личности сбежавших в Сибири военнослужащих. Младшему оказалось 19 лет

      Израиль нанес мощные авиаудары по пригороду Бейрута

      Бывшего замминистра обороны России оставили под стражей по делу о хищениях

      Мишустин провел встречу с генсеком ООН

      «Куриное царство» выкупило обанкротившиеся «Утиные фермы»

      Контрактник ударил себя топором из-за нежелания ехать на СВО и поплатился

      Arianespace перенесла второй пуск Ariane 6

      В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем

      В Госдуме рассказали о переговорах с Apple

      Суд по делу о драке чеченцев с аниматорами на российском курорте закончился примирением

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше