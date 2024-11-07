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14:48, 7 ноября 2024Экономика

В России предложили продавать отечественное вино круглые сутки

Титов: ограничения по времени продажи для российского вина стоит отменить
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

Ограничения по времени продажи для российского вина стоит отменить. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов, его цитирует РИА Новости.

Титов предложил продавать отечественное вино круглые сутки на Российском винодельческом форуме. Такую идею он озвучил в ходе дискуссии о планах властей Вологодской области продавать алкоголь в магазинах только два часа в день.

Основной владелец «Абрау-Дюрсо» заявил, что российское вино, сделанное из отечественного винограда, не нужно никак ограничивать и более того — не включать его в алкогольную категорию. С такой идей он обратился к председателю правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрию Киселеву и другим участникам дискуссии.

«Я вообще считаю, что мы могли бы решить этот вопрос в целом, коллегиально, что российское вино, сделанное из российского винограда, условно до 15 процентов алкоголя вообще не должно ограничиваться никакими решениями государства», — пояснил он.

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Поддержать отечественных виноделов предлагали различными способами. Так, вице-президент компании Simple Group Анатолий Корнеев предложил освободить российские напитки от налога на добавленную стоимость. Действующие акцизы и пошлины приводят к повышению стоимости вина, из-за чего объемы его потребления в стране регулярно уменьшаются. Выпадающие доходы в 50-55 миллиардов рублей он предложил компенсировать, увеличив акцизы на пиво. Стоимость одной бутылки в таком случае вырастет на «незначительные» 10-20 рублей, и потребители не ощутят разницы, заявил представитель рынка.

Также статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, который сетовал, что люксовый сегмент виноделия в РФ растет не так быстро, как массовый, предложил для его поддержки еще сильнее повысить пошлины на вина из недружественных государств. Сейчас тарифы составляют 25 процентов, и в правительстве обсуждают возможность увеличить их до 30-50.

В настоящее время купить алкоголь в России можно с 8:00 до 23:00. При этом регионы могут вводить отдельные ограничения на торговлю спиртным.

Комментируя инициативу «сухого закона» в Вологодской области, зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, назвал такую меру резкой и непонятной. Он выразил сомнения в том, что инициатива приведет к позитивным последствиям — решать проблему пьющего населения действительно нужно, но все шаги должны быть аккуратными и обдуманными.

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