Пивовары отреагировали на идею отменить НДС на вино за их счет

Мамонтов: удивлены предложением решать проблемы за счет смежной категории

Российские пивовары оказались удивлены предложением решить проблемы винодельческой отрасли за их счет. Так на идею поднять акцизы на пиво, чтобы компенсировать бюджетные потери от отмены НДС для российского вина отреагировал исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов, его слова приводит РБК.

Ранее вице-президент компании Simple Group Анатолий Корнеев предложил освободить отечественное вино от налога на добавленную стоимость. Действующие акцизы и пошлины приводят к повышению стоимости вина, из-за чего объемы его потребления в стране регулярно уменьшаются. Выпадающие доходы в 50-55 миллиардов рублей он предложил компенсировать, увеличив акцизы на пиво. Стоимость одной бутылки в таком случае вырастет на «незначительные» 10-20 рублей, и потребители не ощутят разницы.

По словам Мамонтова, увеличение фискальной нагрузки на пивоваренную отрасль приведет к снижению налоговых отчислений и росту нелегального рынка. Инициатива коллег по решению проблем за счет смежной категории ущемляет интересы производителей, которые работают честно и открыто, а также инвестируют в развитие отрасли. Производители слабоалкогольных напитков входят в число крупнейших налогоплательщиков в регионах, а акцизы, которые они оплачивают, наполняют региональные бюджеты.

«Современные покупатели все же остаются чувствительными к ценовым колебаниям. Именно поэтому повышение стоимости может спровоцировать переход на крепкий алкоголь и опасный суррогат. В текущих условиях повышение акциза даже на 1 рубль может стать чувствительным, а увеличение в несколько раз, как предполагается, приведет к новой волне закрытия производств, а значит — и к потере региональных бюджетов, закрытию инвестиционных проектов и рабочих мест», — добавил он.

С начала года в России акциз на пиво увеличился с 25 до 26 рублей на литр, отрасль также перешла на обязательную маркировку на всех видах упаковки. В связи с этим ряд крупнейших пивоваров предупредил ретейлеров о резком подорожании напитков. В этот раз оно составит до 15 процентов.