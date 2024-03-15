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16:42, 15 марта 2024Экономика

Россиян предупредили о резком подорожании пива весной

Российские производители предупредили о подорожании пива на 8-15 процентов

Фото: Unsplash

Крупнейшие российские производители предупредили ритейлеров о резком подорожании пива весной 2024 года. Об этом со ссылкой на письма компаний сообщает «Фонтанка».

Один из представителей крупных торговых сетей заявил в беседе с изданием, что пивовары поднимают цены уже второй раз за полгода, в этот раз оно составит до 15 процентов. Другой источник сообщил, что рост цен произойдет с 1 апреля у всех игроков российского рынка.

«Балтика» уведомила своих контрагентов о повышении цен с апреля этого года в среднем на 8 процентов. Компания назвала корректировку стоимости плановой и объяснила эту меру инфляцией и «другими объективными процессами в России». Так, выросли цены на тару (на 8 процентов на бутылки и на 22 процента на алюминиевые банки), а также логистические издержки (на 40 процентов).

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С начала года в России акциз на пиво увеличился с 25 до 26 рублей на литр, отрасль также перешла на обязательную маркировку на всех видах упаковки. «Данным повышением отпускных цен компания компенсирует возросшие затраты только частично», — подчеркнули в «Балтике».

Подтвердили повышение стоимости пива и «Объединенные пивоварни — холдинг». В письме торговым компаниям производитель не указал точный процент роста цен, однако сами ритейлеры говорят о 10 процентах. Поднимут цены на 12 процентов и в «Московской пивоваренной компании» (бренды «Жигули», «Хамовники»). Аналогичные сообщения рассылали также ОАО «Томское пиво» («Бархатное фирменное», «Томское фирменное») и пивоварня «Трехсосенский».

В беседе с «Фонтанкой» торговые сети заявили, что пока не приняли новые условия поставок. На данный момент на складах ритейлеров есть большие запасы пива, которых должно хватить примерно на 2 месяца, поэтому резкого скачка цен потребитель не почувствует.

Ранее стало известно, что объем импорта пива в Россию вырос в 2023 году на 12,6 процента, до 370,5 миллиона литров. Более половины закупок в прошлом году пришлось на напитки из Германии (197,1 миллиона литров). Поставки из этой страны увеличились на 14 процентов год к году.

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