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08:30, 24 марта 2025ЭкономикаЭксклюзив

Перспективы скорого возвращения IKEA в Россию оценили

Юрист Шахназаров усомнился в том, что IKEA в числе первых вернется в Россию
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Уход IKEA с российского рынка занял почти два года, поэтому вряд ли компания окажется в числе первых из тех, кто вернется в страну, считает партнер юридической компании O2 Consulting Карен Шахназаров. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Официально IKEA объявила о приостановке своих операций в России в марте 2022 года. В течение 2022 компания сокращала свой персонал и распродавала складские запасы. Затем IKEA продала свои четыре российские фабрики, что ранее обеспечивало компании такой высокий процент локализации производства, чем она очень гордилась», — рассказал Шахназаров.

В 2023 году, по словам юриста, Газпромбанк выкупил у IKEA сеть ее торговых центров МЕГА, а всего несколько месяцев назад, в конце 2024 года, компания продала свой последний российский актив – склад в Московской области.

Как видим, уход с российского рынка занял у компании почти два года и был достаточно трудным. Очень сомневаюсь, что после всего этого IKEA окажется в числе первых возвращающихся в Россию компаний

Карен Шахназаровпартнер юридической компании O2 Consulting

Ранее замглавы Минфина Иван Чебесков сообщил, что Министерство финансов России начало работу над списком требований к иностранным компаниям для возвращения на российский рынок.

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