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16:55, 19 марта 2025Экономика

Минфин России начал готовить требования к возврату иностранных компаний

Чебесков: Минфин работает над списком требований к возвращающимся в РФ компаниям
Вячеслав Агапов

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Министерство финансов России начал работу над списком требований к иностранным компаниям для возвращения на российский рынок. Об этом заявил замглавы Минфина Иван Чебесков, его цитирует РИА Новости.

В кулуарах Crypto Summit 2025 представитель ведомства отметил, что перечень требований придется согласовать внутри правительственной подкомиссии, а также с Минпромторгом, Минсельхозом и Минэнерго.

«Нам требуется согласовать все эти требования не только внутри правительственной подкомиссии, но также с ключевыми ведомствами, кто является ключевыми заявителями на подкомиссию. Но мы этот вопрос сейчас прорабатываем», — подчеркнул Чебесков.

Проработать механизм, по которому ушедшие из страны после февраля 2022 года иностранные компании могли бы вернуться на российский рынок, поручил правительству президент России Владимир Путин. Глава государства велел не допустить ситуации, когда те, кто продавал бизнес с дисконтом, могли бы получить его обратно по столь же низкой цене.

Ранее Путин заявил, что особых условий для возвращения на местный рынок западного бизнеса создаваться не будет. Он напомнил, что из страны никакие компании не выгонялись, но власти будут исходить из сложившейся на текущий момент ситуации: «Если ниши заняты, то, соответственно, они и заняты», — отметил он.

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