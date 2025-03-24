Врач развеяла миф о сладостях и диабете

Терапевт Пивоварова: К диабету приводят не сладости, а большая масса тела

Сахарный диабет и употребление сладостей связаны не напрямую, рассказала терапевт Оксана Пивоварова. Миф о сладких продуктах и диабете она развеяла в беседе с News.ru.

По словам терапевта, при диабете уровень сахара в крови высок, поэтому легко предположить, что причина заболевания — чрезмерное употребление сахара. «Сладкие продукты и напитки, как известно, содержат много калорий, вследствие чего происходит набор веса. А большая масса тела, в свою очередь, повышает риск развития инсулинорезистентности, а значит, сахарного диабета», — объяснила Пивоварова.

Врач добавила, что тяга к сладкому не является признаком диабета — такое состояние может быть связано с повышенным расходом энергии, например, при физических или умственных нагрузках. «При сахарном диабете, как правило, возникает жажда, к которой приводят биохимические сдвиги, вызванные повышенным уровнем глюкозы в крови», — заключила доктор.

Ранее врач-эндокринолог Дарья Пронина заявила, что людям с сахарным диабетом нельзя засыпать с чувством голода. Также воздержаться от этой привычки следует при диагностированной желчнокаменной болезни.