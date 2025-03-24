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10:04, 24 марта 2025Наука и техника

Зафиксирована вспышка забытой смертельной лихорадки

MedicalXpress: На острове Реюньон зафиксирована вспышка вируса чикунгунья
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Charles Platiau / Reuters

На острове Реюньон зафиксирован рост заболеваемости тропической лихорадкой чикунгунья — вирусной инфекцией, передающейся через укусы комаров. Об этом сообщает MedicalXpress.

С августа прошлого года на острове зарегистрировано более 8,5 тысячи случаев заражения. Особенно резкий подъем произошел в начале марта — всего за неделю выявили 2 888 новых эпизодов, 77 пациентов были доставлены в отделения неотложной помощи.

Чикунгунья вызывает лихорадку, а также интенсивные боли в суставах, из-за которых заболевшие могут с трудом передвигаться. Вирус переносят два вида кровососущих насекомых, также известных как переносчики денге и Зика. Власти направили на остров дополнительные бригады медиков и дезинсекторов — в общей сложности задействованы около 150 человек, ежедневно обрабатывающих районы распространения насекомых.

Реюньон, расположенный к востоку от Мадагаскара, уже сталкивался с подобной эпидемией: в 2005-2006 годах вирусом заразился каждый третий житель острова. Эксперты опасаются, что новая волна может повторить тот масштаб, если не будут приняты срочные меры.

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