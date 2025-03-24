Центробанк продлил запрет на вывод из России западных средств

ЦБ РФ продлил запрет на вывод средств нерезидентами из недружественных стран

Банк России сообщил о продлении запрета для нерезидентов из недружественных стран на вывод средств со счетов российских брокеров и доверительных управляющих. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Такое ограничение введено с 1 апреля 2022 года для поддержания финансовой стабильности. Нынешнее решение касается периода с 1 апреля по 30 сентября 2025 года.

Россияне и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему в течение месяца могут переводить на любые счета в зарубежных банках не более миллиона долларов США или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте.

Через системы денежных переводов лимиты сохраняются на уровне не более 10 тысяч долларов в месяц или эквивалентной суммы. Кроме того, физические лица — нерезиденты, работающие в России, в том числе из недружественных стран, сохраняют право на перевод за рубеж средства в размере заработной платы.

Ранее ЦБ продлил на шесть месяцев, до 9 сентября 2024 года, действующие с марта 2022 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты со своих счетов.