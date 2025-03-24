Живущая в Европе Боня раскрыла отношение к русским и украинцам на Западе

Телеведущая Виктория Боня заявила, что в Европе нормально относятся к русским

Российская телеведущая и звезда реалити-шоу Виктория Боня, живущая в Европе, заявила, что на Западе нормально относятся к русским. Об этом она рассказала в выпуске проекта «Света вокруг света», доступном на YouTube-канале Светланы Бондарчук.

Боня подчеркнула, что за границей не сталкивалась с негативным отношением из-за своего российского происхождения. «Я ни разу не чувствовала на себе никаких взглядов, какого-то там хейта. Ни разу», — отметила она.

При этом телеведущая добавила, что ее украинские подруги, напротив, жалуются ей на предосудительное отношение к ним со стороны европейцев.

Ранее Боня призналась, что из-за климата не хочет, чтобы ее дочь жила в России. Она добавила, что предпочла бы оставить ребенка жить в солнечной стране.

Виктория Боня живет в Монако более десяти лет. Она переехала в европейскую страну, так как в там жил ее возлюбленный Алекс Смерфит. С ним телеведущая познакомилась в 2010 году в Москве. Спустя два года у пары родилась дочь. В 2017 году стало известно, что Боня и Смерфит расстались.