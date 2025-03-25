14-летнего российского подростка выманили из дома и избили с криками об «Ахмате»

V1.ru: В Калмыкии подростка выманили из дома и избили с криками «Ахмат — сила»

В селе Садовое в Калмыкии 14-летнего подростка выманили из дома и жестоко избили с криками об «Ахмате». Об этом стало известно порталу V1.ru.

По данным российского издания, сверстники толпой набросились на юношу за то, что тот якобы пригласил девушку к себе в гости. Травлю над старшеклассником подростки записывали на видео. Свои действия один из обидчиков сопровождал фразой «Ахмат — сила». Во время избиения другой обидчик помочился на подростка. После они распространили видео по местным чатам.

Мать пострадавшего отметила, что школьник никогда ничего не рассказывал ей об издевательствах со стороны ровесников. Спустя день после инцидента 14-летнего юношу нашли во дворе бездыханным. Спасти его не удалось.

В школе, где учились все участники конфликта, комментировать ситуацию отказались. Жители Садового уверяют, что банда подростков и раньше унижала других ребят. По их информации, зачинщик избиения воспитывается в неблагополучной семье, другой подросток переехал в Калмыкию из Чечни.

Ранее сообщалось, что под Тайшетом Иркутской области подростки раздели догола мальчика с умственной отсталостью и жестоко избили. Свои действия российские школьники снимали на камеру.