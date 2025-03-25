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20:57, 25 марта 2025Ценности

43-летняя Адриана Лима снялась для журнала без штанов в откровенной позе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Zee Nunes / Vogue

Бразильская супермодель Адриана Лима без штанов в откровенной позе снялась для журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летнюю манекенщицу запечатлели в черном боди Dior на одно плечо, панаме и сапогах-чулках. Она позировала, встав на носки и разведя ноги в стороны.

Кроме того, знаменитость предстала перед камерой в бежевом мини-платье JW Anderson, а также серой приталенной блузке с рукавами-фонариками Louis Vuitton, голубой рубашке и черном комбинезоне с микрошортами. Автором кадров выступил фешен-фотограф Зи Нуньес.

В декабре 2024 года сообщалось, что Лима вышла замуж за продюсера Андре Леммерса.

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