46-летняя женщина несколько дней игнорировала инфаркт и осталась жива

Daily Mail: Боль в плече оказалась симптомом инфаркта у 46-летней американки

46-летняя жительница Техаса (США) пережила инфаркт, симптомы которого она в течение нескольких дней игнорировала и списывала на начавшуюся менопаузу и другие причины. Ее историю опубликовало издание Daily Mail.

Американка рассказала, что однажды проснулась с сильной болью в плече, но не придала ей значения и подумала, что просто отлежала руку во сне. Она также предположила, что боль стала проявлением начавшейся менопаузы. Через несколько дней ситуация повторилась, но к боли в плече добавилась сильная тошнота. Неприятные ощущения вернулись и на следующее утро. Американка снова оставила их без внимания и отправилась пить кофе.

После завтрака она почувствовала, будто ее грудь сильно сдавило, а боль от плеча распространилась по всей руке. «В этот момент я подняла мужа и сказала ему: "Пока не ходи на работу, я не очень хорошо себя чувствую. Пойду в душ и посмотрю, не станет ли мне лучше"», — рассказала она.

Душ действительно помог, и женщина отправилась на давно запланированный прием к врачу, никак не связанный с ее последними симптомами. Когда она рассказала о них специалисту, тот посоветовал ей вызвать скорую, если подобное повторится.

Всего час спустя американка вновь почувствовала жгучую боль и тяжесть в груди и отправилась пешком в ближайшую больницу. Сотрудники медицинского учреждения предположили, что симптомы женщины могли быть вызваны сердечным приступом. Обследования показали, что она действительно перенесла инфаркт. Врачам удалось спасти американку.

Ранее 41-летняя жительница Великобритании пожаловалась врачу на сильную мигрень и оказалась больна раком мозга в запущенной стадии. Партнер женщины и отец ее дочери рассказал, что его избранница даже не подозревала о серьезных проблемах со здоровьем, пока у нее не появилась нестерпимая головная боль.