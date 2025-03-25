47-летняя Любовь Толкалина показала лицо без макияжа

47-летняя актриса Любовь Толкалина показала лицо без макияжа на новом фото

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала лицо без макияжа на новом фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 708 тысяч подписчиков.

47-летняя звезда сериалов «И снова здравствуйте!» и «Хеппи-энд» снялась, лежа в кровати. Она предстала перед камерой с распущенными волосами и без декоративной косметики, продемонстрировав естественную внешность.

В то же время знаменитость надела очки с прозрачными линзами и положила книгу на грудь. В подписи она указала, что 30 марта будет читать сказку «Три Толстяка» в лектории L'Appartement 83 в Москве.

Ранее в марте ведущая с самыми идеальными ягодицами в мире Майя Джама показала лицо без макияжа после сна.