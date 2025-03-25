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13:15, 25 марта 2025Мир

Американская разведка затруднилась назвать Россию противиком

NYT: Разведка США затруднилась определить Россию противником или партнером
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Pablo Martinez Monsivais / AP

Американская разведка в своем отчете перед Конгрессом США затрудняется определить Россию противником или партнером. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Во вторник главные должностные лица разведки Америки опубликуют свою текущую оценку России. Они зажаты между тем, что говорят их аналитики, и тем, что хочет услышать президент [США Дональд Трамп]», — пишет издание, отмечая, что представители разведки представят в отчете свою первую публичную «Оценку мировых угроз».

Ранее директор американской национальной разведки США Тулси Габбард сообщила, что Вашингтон возобновил передачу Украине данных американской разведки.

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