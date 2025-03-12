Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:08, 12 марта 2025Мир

В США окончательно определились с передачей разведданных Украине

Глава нацразведки Габбард: США возобновили передачу разведданных Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Тулси Габбард

Тулси Габбард. Фото: Nathan Howard / Reuters

США возобновили передачу разведывательных данных Украине, так как, по их мнению, Киев согласился на урегулирование вооруженного конфликта. Об этом написала директор американской национальной разведки Тулси Габбард в своем аккаунте социальной сети X.

«Благодаря лидерству президента США [Дональда Трампа] мы на один значительный шаг приблизились к окончанию кровавой войны на Украине. По указанию президента пауза в обмене разведданными с Украиной закончилась», — отметила глава нацразведки.

Ранее замглавы Министерства обороны (МО) Польши Павел Залевский заявил, что поставки военной помощи Вашингтона Киеву через польский хаб возобновились. Располагается этот логистический узел в Ясенках, недалеко от границы с Украиной.

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась решать украинский кризис путем мирных переговоров. При этом российская сторона настаивает на урегулировании конфликта путем устранения его фундаментальных причин.

    Обсудить
    Последние новости

    На центральной площади Суджи подняли российский флаг

    Двоих студентов из Египта осудили за избиение россиянина бутылкой и похищение его рюкзака

    Российскому информагентству придется закрыть корпункт в Европе

    Раскрыта неожиданная опасность шумных дорог

    В Кремле раскрыли позицию по предложенному перемирию

    Европа ответит на тарифы Трампа пошлинами на куриные крылышки и женское белье

    В российском регионе осудят расправившегося с домогавшимся его односельчанином священника

    Пенсии в России упали ниже трети от средней зарплаты

    Перечислены основные риски использования цифрового рубля

    Лавров высказался о лишении званий Лии Ахеджаковой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше