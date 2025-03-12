В США окончательно определились с передачей разведданных Украине

США возобновили передачу разведывательных данных Украине, так как, по их мнению, Киев согласился на урегулирование вооруженного конфликта. Об этом написала директор американской национальной разведки Тулси Габбард в своем аккаунте социальной сети X.
«Благодаря лидерству президента США [Дональда Трампа] мы на один значительный шаг приблизились к окончанию кровавой войны на Украине. По указанию президента пауза в обмене разведданными с Украиной закончилась», — отметила глава нацразведки.
Ранее замглавы Министерства обороны (МО) Польши Павел Залевский заявил, что поставки военной помощи Вашингтона Киеву через польский хаб возобновились. Располагается этот логистический узел в Ясенках, недалеко от границы с Украиной.
27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась решать украинский кризис путем мирных переговоров. При этом российская сторона настаивает на урегулировании конфликта путем устранения его фундаментальных причин.