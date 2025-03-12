В США окончательно определились с передачей разведданных Украине

Глава нацразведки Габбард: США возобновили передачу разведданных Украине

США возобновили передачу разведывательных данных Украине, так как, по их мнению, Киев согласился на урегулирование вооруженного конфликта. Об этом написала директор американской национальной разведки Тулси Габбард в своем аккаунте социальной сети X.

«Благодаря лидерству президента США [Дональда Трампа] мы на один значительный шаг приблизились к окончанию кровавой войны на Украине. По указанию президента пауза в обмене разведданными с Украиной закончилась», — отметила глава нацразведки.

Ранее замглавы Министерства обороны (МО) Польши Павел Залевский заявил, что поставки военной помощи Вашингтона Киеву через польский хаб возобновились. Располагается этот логистический узел в Ясенках, недалеко от границы с Украиной.

27 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась решать украинский кризис путем мирных переговоров. При этом российская сторона настаивает на урегулировании конфликта путем устранения его фундаментальных причин.