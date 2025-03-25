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10:54, 25 марта 2025Мир

Аргентина рассекретит информацию о сбежавших в страну нацистах

Премьер-министр Франкос: Аргентина раскроет информацию о сбежавших нацистах
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Аргентины Хавьер Милей поручил всем государственным учреждениям рассекретить и опубликовать официальные документы о нацистах, которые нашли убежище в южноамериканской стране после Второй мировой войны. Об этом заявил глава кабинета министров Аргентины Гильермо Франкос, сообщает El Comercio.

«Милей приказал раскрыть всю информацию, имеющуюся в любом государственном органе. Самые важные файлы, вероятно, находятся в Министерстве обороны. Нет никаких причин скрывать эти данные», — сказал он.

Франкос отметил, что Милей принял это решение после встречи с сенатором США Стивом Дейнсом, который настаивал на раскрытии этих данных.

Ранее президент Аргентины удалил все свои совместные фото с главой Украины Владимиром Зеленским из социальных сетей.

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