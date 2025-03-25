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14:08, 25 марта 2025Экономика

Бесстрашный чистильщик снега в российском городе попал на видео

В Воркуте мужчина решил почистить крышу от снега без страховки
Александра Качан (Редактор)

В Воркуте бесстрашный мужчина решил очистить крышу от снега без страховки и попал на видео. Кадры опубликовало издание «Подъем» в Telegram-канале.

Речь идет о подрядчике, с которым собиралась заключить контракт на очистку кровли местная музыкальная школа. Перед тем, как согласиться на работу, мужчина попросил разрешения подняться на крышу, чтобы оценить объем работы. На попавшем в сеть видео он сбрасывает снег с края крыши с помощью лопаты, при этом не соблюдая технику безопасности.

В мэрии российского города заявили, что из-за странного поведения подрядчика администрация музыкальной школы передумала заключать с ним контракт. Собеседник издания отметил, что мужчина провел на крыше 10 минус без использования страховки и ничего не расчистил.

Ранее в Барнауле пенсионерка решила сама расчистить кровлю от снега, не дождавшись действий коммунальщиков.

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