Бесстрашный чистильщик снега в российском городе попал на видео

В Воркуте мужчина решил почистить крышу от снега без страховки

В Воркуте бесстрашный мужчина решил очистить крышу от снега без страховки и попал на видео. Кадры опубликовало издание «Подъем» в Telegram-канале.

Речь идет о подрядчике, с которым собиралась заключить контракт на очистку кровли местная музыкальная школа. Перед тем, как согласиться на работу, мужчина попросил разрешения подняться на крышу, чтобы оценить объем работы. На попавшем в сеть видео он сбрасывает снег с края крыши с помощью лопаты, при этом не соблюдая технику безопасности.

В мэрии российского города заявили, что из-за странного поведения подрядчика администрация музыкальной школы передумала заключать с ним контракт. Собеседник издания отметил, что мужчина провел на крыше 10 минус без использования страховки и ничего не расчистил.

Ранее в Барнауле пенсионерка решила сама расчистить кровлю от снега, не дождавшись действий коммунальщиков.