Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:30, 25 марта 2025Ценности

Бодипозитивная плюс-сайз-рэперша Lizzo в белье показала результат похудения

Плюс-сайз-рэперша Lizzo в белье показала результат похудения на фото в белье
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Lizzo

Lizzo. Фото: @lizzobeeating

Плюс-сайз-рэперша Lizzo, которая годами пропагандировала идеи бодипозитива, неожиданно поделилась результатом похудения. Снимки в откровенном образе она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя знаменитость показала фото, на котором она позировала в оверсайз-футболке серого цвета и черном нижнем белье бренда Yitty. При этом волосы певицы были распущены, а на лицо она нанесла макияж в нюдовых оттенках. Из украшений на инфлюэнсере были браслет и серьги.

В январе рэперша Lizzo также продемонстрировала фигуру в бикини после похудения и вызвала споры в сети. Звезда записала ролик, в котором продемонстрировала фигуру в черном бикини, состоящем из бюстгальтера и плавок с тонкими завязками.

    Обсудить
    Последние новости

    В Саудовской Аравии завершились самые долгие переговоры России и США по Украине. О чем делегации беседовали дольше 12 часов?

    Тигр растерзал работника плантации

    Эффективность народных методов лечения проблем с потенцией оценили

    Алавиты в Сирии укрылись на российской авиабазе

    Сирийцы остались без интернета

    В США передумали учить ЛГБТ-фермеров продовольственной справедливости

    Россиян предупредили об опасности хранения одного типа фото в телефоне

    Пользователей Windows 10 оставят без популярной программы

    Бодипозитивная плюс-сайз-рэперша Lizzo в белье показала результат похудения

    В России предложили ввести единую соцкарту для пенсионеров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше