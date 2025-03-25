Бодипозитивная плюс-сайз-рэперша Lizzo в белье показала результат похудения

Плюс-сайз-рэперша Lizzo в белье показала результат похудения на фото в белье

Плюс-сайз-рэперша Lizzo, которая годами пропагандировала идеи бодипозитива, неожиданно поделилась результатом похудения. Снимки в откровенном образе она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя знаменитость показала фото, на котором она позировала в оверсайз-футболке серого цвета и черном нижнем белье бренда Yitty. При этом волосы певицы были распущены, а на лицо она нанесла макияж в нюдовых оттенках. Из украшений на инфлюэнсере были браслет и серьги.

В январе рэперша Lizzo также продемонстрировала фигуру в бикини после похудения и вызвала споры в сети. Звезда записала ролик, в котором продемонстрировала фигуру в черном бикини, состоящем из бюстгальтера и плавок с тонкими завязками.